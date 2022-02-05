ВСУ обстреляли пригород Донецка

ВСУ продолжают обстрелы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Утром 5 февраля вооруженные формирования Украины открыли минометный огонь по селу Спартак, которое расположено на севере Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел начался около 8.54 со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Опытное, - говорится в сообщении. - Под огнем оказалось село Спартак, по нему выпущено две мины калибром 120 миллиметров.

Также сообщается, что киевские силовики применили гранатометы в направлении села Октябрь на юге Республики.

- Было выпущено две гранаты. Огонь велся со стороны населенного пункта Пищевик, - рассказали в представительстве Республики в СЦКК. -Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

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