4 февраля линию разграничения в Донбассе через КПП «Еленовка» пересекли 282 человека

В пятницу, 4 февраля, на один день был открыт гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Работал контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен югу от Донецка.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики КПВВ пересекли 282 человека.

- На территорию Республики в этот день было запущено 24 транспортных средств и 157 человек, на подконтрольную Украине территорию выпущено 34 транспортных средств и 125 человека, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за помощью к МЧС Республики обратились 20человек.

Напомним, что для въезда на территорию ДНР необходимо иметь разрешение Межведомственного штаба, а для выезда – прописку на территории Украины. Въезд в Республику разрешается также лицам без прописки для участия в гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины либо при наличии гуманитарных и иных вынуждающих обстоятельств.

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