Коронавирус в ЛНР за сутки выявили у 300 жителей

Лечение продолжают 1644 пациента
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 300 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 5 февраля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 23 848, – говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 35 жителей.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 19 015 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.
За сутки зарегистрировано три летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 3189 случаев смерти от коронавирусной инфекции.
В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1644 пациента.
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