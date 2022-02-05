Коронавирус в ЛНР за сутки выявили у 300 жителей

Лечение продолжают 1644 пациента Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 300 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 5 февраля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 23 848, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 35 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 19 015 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано три летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 3189 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1644 пациента.

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