Погода в Донецке: 5 февраля будет облачно, без осадков

На протяжении всего дня небо в столице будет покрыто облаками Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода - на протяжении всего дня небо в Донецке будет покрыто облаками. Осадков не предвидится, утверждают синоптики.

Утром температура воздуха за окном составит -8…-6 градусов мороза, днем она останется в пределах -4…-6 градусов ниже ноля.

Ветер северо-западный, со скоростью воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-747 миллиметров ртутного столба.

5 февраля православная церковь чтит память святого Агафангела. В давние времена погоду в этот день обычно предугадывали по поведению белок и птиц. Если во время мороза те покидали гнезда и спускались с дерева, это означало, что следует ждать скорой оттепели. Если же утром отчетливо слышался крик синицы, то люди готовились к большим холодам.

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