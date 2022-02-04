Народная милиция ДНР после блокировки в Youtube создала альтернативный канал на российском видеохостинге

Теперь новости оборонного ведомства можно будет узнать из альтернативного источника. Фото: НМ ДНР Фото: Анастасия ОСИПОВА

После блокировки контента видеохостингом Youtube Народная милиция ДНР создала альтернативную версию своего канала на российской платформе Rutube. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

- Народная милиция подготовила альтернативную площадку для размещения видеоматериалов на российском видеохостинге, - рассказали там.

Уточняется, что управление Народной милиции Республики продолжит публиковать свою информацию в соцсети «ВКонтакте», мессенджере «Телеграм» и на официальном сайте.

Тем временем в ЛНР заявили, что также завели аккаунт для силового ведомства на видеохостинге «Бастион», основанном на блокчейн-модели.

Напомним, сегодня утром YouTube заблокировал ресурсы Министерства информации и Управления Народной милиции ДНР, а также ряд информационных площадок ЛНР - пресс-службу Управления Народной милиции Республики, аккаунты Государственной телерадиокомпании и Луганского информационного центра.

На запрос Мининформа ДНР о мотивах удаления их контента администрация видеохостинга ответила формальной отпиской.

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