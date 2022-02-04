В Макеевке полицейские задержали домработницу, похитившую у хозяйки золото на полмиллиона рублей

Обнаружив пропажу золотых украшений, хозяйка обратилась в полицию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Макеевке сотрудники полиции задержали женщину, которую подозревают в 18 эпизодах кражи золотых изделий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что подозреваемая работала домработницей у людей, которых обкрадывала на протяжении последних полутора лет. В общей сложности, она похитила драгоценности на общую сумму в полмиллиона рублей.

- В дежурную часть районного отдела полиции обратилась 51-летняя местная жительница, обнаружившая пропажу золотых украшений. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастна 48-летняя женщина, которая на протяжении шести лет помогала заявительнице по хозяйству и ухаживала за ее отцом, - рассказали в полиции.

В отношении фигурантки завели уголовное дело по части 2 статьи 164 УК ДНР - кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь женщине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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