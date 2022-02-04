В ДНР устранили проблемы с мобильной связью

До недавнего времени пользователи часто жаловались на сбои в сети Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Проблемы в работе мобильной связи, наблюдавшиеся в Донецкой Народной Республике еще с осени, устранены. Об этом сообщил на брифинге в ДАН временно исполняющий обязанности заместителя директора государственного предприятия «Республиканский оператор связи» Владислав Трунов.

- На данный момент ситуация со связью в Республике стабилизировалась, и это дает возможность для дальнейшего развития наших услуг, - сказал он.

По словам Владислава Трунова, сейчас мобильный оператор «Феникс» запустил безлимит на социальные сети и мессенджеры. Пока только в тестовом режиме.

- С 1 февраля мы запустили тестирование услуги, которая предполагает отсутствие тарификации части интернет-трафика, включенного в тариф абонента, - пояснил он.

Речь идет о возможности использования абонентами популярных сервисов без расходования при этом установленного лимита. Для этого оператор запустит акцию в тарифных планах «Народный интернет Феникс», «Без границ», «Онлайн», «Комфортный» и «Удобный».

- Подробная информация об акции и ее условиях будет оглашена позже, - пообещал представитель компании.

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