В ДНР проверили информацию о минировании почти 500 учебных заведений

Нынешняя неделя выдалась для сотрудников экстренных служб очень непростой. Фото: МЧС ДНР

Нынешняя неделя выдалась для сотрудников экстренных служб Донецкой Народной Республики очень непростой - им довелось проверять информацию о минировании 490 зданий образовательных учреждений по всей территории страны. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

В ведомстве уточнили, что анонимные сообщения об угрозах взрывов поступали в ДНР со 2 по 3 февраля. Совместными усилиями сотрудников МЧС и МВД Республики были обследованы почти полтысячи зданий, расположенных в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Ясиноватой, Новоазовске, Кировском, Снежном, Докучаевске, Ждановке, Торезе, Дебальцево и Амвросиевском районе.

- По результатам проведенных работ взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено, - - проинформировали спасатели.

Отмечается, что от службы МЧС в проверке помещений были задействованы несколько сотен работников и около ста единиц техники.

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