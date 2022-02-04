В медицинских учреждениях ДНР стали проводить больше исследований на коронавирус

За сутки медики провели 4 298 новых лабораторных исследований на COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике медики провели 4 298 новых лабораторных исследований на COVID-19, из которых 1 270 имели положительный результат. Также диагноз подтвердился у 11 пациентов на основании клинико-эпидемиологических показателей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

По данным ведомства, на утро 4 февраля на территории Республики подтверждены 129 776 случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. На учете и лечении в данный момент находятся 9 783 пациента, а 110 420 человек ранее были выписаны из больниц после полного выздоровления.

Также 9 573 больных не смогли справиться с заболеванием и умерли. Десять из них - только за последние сутки.

Кроме того, резко возросло количество пациентов с воспалением легких. За минувший день пневмонию обнаружили у 92 человек, из которых 56 больных были срочно госпитализированы в больницы.

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