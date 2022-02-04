Коронавирусом в ЛНР заболели за день почти три сотни жителей

На лечении в больницах остаются более 1300 пациентов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике выявили 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на сегодняшний день общее число подтвержденных случаев инфицирования жителей ЛНР COVID-19 выросло до 23 548 человек. Из них уже пролечились и выздоровели в общей сложности 18 980 граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

В ведомстве также отметили, что зафиксировали несколько смертей от ковида за минувший день.

- Зарегистрировали четыре летальных случая, - рассказали медики.

В Минздраве добавили - на данный момент в ЛНР зафиксированы уже 3 186 случаев летального исхода в результате осложненного протекания коронавирусной болезни.

Напомним, для минимизации риска распространения острых респираторных вирусных инфекций среди детей на дистанционное обучение в Луганской Народной Республике с сегодняшнего дня перевели еще пять школ. На «удаленку» учащихся отправили предварительно на две недели.

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