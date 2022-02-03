Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 18:14

Погода в Донецке: 4 февраля будет облачно, ожидается мокрый снег

Синоптики предупреждают про снежный накат на дорогах и гололедицу
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Днем столбики термометров покажут -1…-3 градуса по Цельсию

Днем столбики термометров покажут -1…-3 градуса по Цельсию

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики будет облачно. Ночью пойдет мелкий снег, который ближе к утру должен закончиться. После обеда он возобновится и будет идти весь оставшийся день.

Утром температура воздуха за окном составит -2 градуса мороза, днем столбики термометров покажут -1…-3 градуса по Цельсию.

Ветер северо-западный, со скоростью воздушных масс до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742-743 миллиметра ртутного столба.

4 февраля в народе отмечают день памяти апостола Тимофея. Раньше этот день считался оплотом метелей, морозов и вьюг: «Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов». Именно мороз характеризовал будущую погоду. Если в этот день запотевали оконницы и рамы - то ждали потепления. Если снежные узоры поднимались вверх по стеклу - значит, морозы должны были продолжиться, а если наклонялись вниз - это говорило о предстоящей оттепели. Если в полдень на Тимофея ярко светит солнце - весна будет ранней.

Читайте также

14 февраля в Донецке 2022: Какие будут мероприятия ко Дню влюбленных в ботаническом саду

14 февраля в Донецке 2022 посетителей ожидают романтические экскурсии, квесты и даже ботаническая свадьба с вручением свидетельства о браке (подробнее)

0