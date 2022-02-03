Погода в Донецке: 4 февраля будет облачно, ожидается мокрый снег

Днем столбики термометров покажут -1…-3 градуса по Цельсию Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики будет облачно. Ночью пойдет мелкий снег, который ближе к утру должен закончиться. После обеда он возобновится и будет идти весь оставшийся день.

Утром температура воздуха за окном составит -2 градуса мороза, днем столбики термометров покажут -1…-3 градуса по Цельсию.

Ветер северо-западный, со скоростью воздушных масс до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742-743 миллиметра ртутного столба.

4 февраля в народе отмечают день памяти апостола Тимофея. Раньше этот день считался оплотом метелей, морозов и вьюг: «Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов». Именно мороз характеризовал будущую погоду. Если в этот день запотевали оконницы и рамы - то ждали потепления. Если снежные узоры поднимались вверх по стеклу - значит, морозы должны были продолжиться, а если наклонялись вниз - это говорило о предстоящей оттепели. Если в полдень на Тимофея ярко светит солнце - весна будет ранней.

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