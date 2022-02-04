Жители поселка Мирная Долина на Луганщине взбунтовались против беспорядочного минирования территории украинскими силовиками

Иностранные специалисты составляют для ВСУ карты минных полей. Фото: штаб «ООС»

Вблизи поселка Мирная Долина на Луганщине международные саперы обследуют территорию и меняют знаки минной опасности после обращения к ним местных жителей. Люди пожаловались на беспорядочное минирование данной территории украинскими силовиками. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Из-за беспорядочного минирования местности, приводящего к гибели и ранению мирного населения на территории, подконтрольной Украине, поселковая администрация населенного пункта Мирная Долина обратилась за помощью в обследовании территории, прилегающей к населенному пункту, к руководству Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Луганской области и международным гуманитарным организациям, - рассказали там.

В ведомстве также отметили, что сейчас представители международных организаций производят замену старых знаков о минной опасности на новые. Работы ведутся в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ.

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