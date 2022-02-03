На дистанционное обучение в ЛНР отправят еще пять школ

На дистант ушли практически все школьники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для минимизации риска распространения острых респираторных вирусных инфекций среди детей на дистанционное обучение в Луганской Народной Республике переведут еще пять школ. К удаленному формату работы педагоги и учащиеся приступят уже с завтрашнего дня. Об этом сообщили в администрации города Луганска со ссылкой на местное управление образования.

- Во исполнение рекомендации Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции с целью минимизации рисков распространения ОРВИ, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, укрепления здоровья обучающихся и выполнения образовательных программ на дистанционную форму обучения с 4 по 12 февраля переведены все классы еще пяти школ: специализированной школы № 5 имени Владимира Даля, средней общеобразовательной школы (СОШ) № 26, СОШ № 33 имени Ивана Малько, Луганского учебно-воспитательного комплекса № 43 имени Евгения Фролова, СОШ № 44, – проинформировали в мэрии.

Напомним, с 1 февраля на дистанционный формат обучения перешли 24 школы в Луганске. На «удаленку» детей отправили предварительно на две недели.

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