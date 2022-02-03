Житель ЛНР, надругавшийся над ребенком, получил 13 лет тюрьмы

Преступник воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный Суд Луганской Народной Республики приговорил мужчину к 13 годам тюремного срока за надругательство над ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый в мае 2021 года, находясь под действием алкоголя, изнасиловал и ограбил 11-летнюю девочку.

- Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно и противоправно, вопреки установленным нормам морали, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий и руководясь ими, с целью удовлетворения своего сексуального влечения, осуществил в отношении малолетней, 2010 г.р., действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в этот же день мужчина похитил у малолетней девочки мобильный телефон.

Суд признал его виновным в совершении этих преступлений, и преступник получил 13 лет тюрьмы.

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