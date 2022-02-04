Известный боец ММА Джефф Монсон призвал ВСУ прекратить обстрелы Донбасса

Американец часто бывает в регионе и может лично судить о происходящем здесь. Фото: Министерство образования и науки ЛНР

Известный американский спортсмен, боец ММА Джефф Монсон призвал мировое сообщество поддержать жителей Донбасса. Об этом сообщили в общественной организации «Союз землячеств Луганщины».

Спортсмен отметил, что миру необходимо помнить о жителях ДНР и ЛНР, которые живут в условиях войны уже восемь лет.

- Я, приезжая туда, вижу города, предприятия, школы, шахты, которые постоянно подвергаются разрушениям. Каждый день совершаются обстрелы и неизвестно, когда они прекратятся. Нам нужно их остановить! Нам нужно оказать помощь жителям Донбасса, - заявил он.

Боец напомнил, что с 2016 года он часто бывает в регионе и может лично наблюдать «за вооруженной агрессией со стороны ВСУ».

- Особенно нужно отметить, что украинская армия обстреливает не военные объекты, а жилые массивы, больницы, объекты инфраструктуры, мирное население. То есть, отправляя утром ребенка в школу, родители на Донбассе не могут быть уверены, что он вернется живым домой, - обеспокоен он.

В такой ситуации действия США, поставляющих на Украину оружие, Монсон считает неприемлемыми.

- Это не конфликт, это не просто военные преступления, а самый настоящий терроризм! - говорит спортсмен.

Читайте также

Денис Пушилин - о Герое ДНР Арсене Павлове: Моторола навсегда вошел в историю Донбасса как мужественный защитник справедливости

Арсену Павлову могло бы сегодня исполниться 39 лет (подробнее)