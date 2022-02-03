Более тысячи случаев заражения в день: Минздрав ДНР озвучил данные по ситуации с коронавирусом

Эпидемическая обстановка в Республике резко ухудшилась. Фото: oddr.info

В Донецкой Народной Республике растет заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки медики зафиксировали 1141 новый случай ковида. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Как отметили в ведомстве, за день в лабораториях провели 4026 исследований.

- По их результатам, а также клинико-эпидемиологическим показателям диагноз подтвердился у 1136 и 5 жителей соответственно, - рассказали медики.

В то же время удалось полностью победить болезнь 160 ранее инфицированным гражданам Республики, а вот пятеро человек скончались.

Кроме того, врачи выявили у 79 человек пневмонию, госпитализация потребовалась 56 больным.

С учетом последних данных, с начала пандемии коронавирус в ДНР был обнаружен у 128 495 человек. Из них выздоровели 110 308 пациентов, все еще находятся на лечении 8624 больных, скончались от ковида 9 563 жителя Республики.

Напомним, в связи с обострением эпидемической ситуации школы Донецкой Народной Республики перевели на дистанционное обучение. Что же касается вузов - то режим учебы для них оставили прежним. Вопрос организации каникул для студентов тоже пока не рассматривается.

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