Коронавирусом в ЛНР болеют свыше тысячи человек

За все время пандемии коронавирусом в Республике заразились 23 255 человек. Фото: ОД «Мир Луганщине»

За прошедшие сутки коронавирусом в ЛНР заболели еще 203 человека. В то же время полностью выздоровели и выписались из больниц 37 жителей Республики, а несколько пациентов скончались от осложненного протекания болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

- Зарегистрировали два летальных случая, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, с учетом последних данных Минздрава, за все время пандемии коронавирусом на территории Луганской Народной Республики заразились 23 255 человек. Из них 3 182 не справились с болезнью и умерли, 18 928 прошли курс лечения и выздоровели, а 1 145 продолжают лечиться.

Напомним, с первого февраля на дистанционный формат обучения перевели еще 24 школы в Луганске. Сделано это было с целью минимизации рисков распространения среди детей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Уточняется, что дистанционное обучение продлится для школьников предварительно две недели.

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