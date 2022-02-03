Данные разведки ДНР: Украинские власти запретят военнообязанным гражданам покидать страну

Власти Украины решили ограничить выезд из страны мужчин призывного возраста. Фото: Госпогранслужба Украины

С 20 февраля на Украине запретят выезжать за пределы страны военнообязанным мужчинам. Соответствующее указание уже поступило к пограничникам незалежной. Об этом сообщил, ссылаясь на данные разведки, заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет, - заявил он.

По словам представителя оборонного ведомства, отказ в выезде мужчинам украинские пограничники будут мотивировать отсутствием в базе данных информации о визах или наличием в отношении тех судопроизводственных дел об административных правонарушениях, неуплате алиментов, неурегулированных имущественных спорах и т.д.

Тем временем украинским военкоматам поручено уточнить списки граждан, которые подлежат мобилизации.

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