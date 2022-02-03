В ДНР заявили, что Киев негласно попросил иностранных дипломатов покинуть Донбасс

Обстановка в регионе все больше напоминает предвоенную. Фото: штаб «ООС»

В Украине негласно попросили иностранных дипломатов покинуть зону конфликта в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- МИД Украины просит дипломатические представительства негласно проинформировать граждан иностранных государств о необходимости в кратчайшие сроки покинуть зону проведения операции объединенных сил в Донбассе. Ряд западных стран уже объявили об эвакуации сотрудников дипломатических миссий, - заявил он.

По словам представителя оборонного ведомства, при этом украинские власти просят иностранцев оказать содействие в возвращении граждан Украины призывного возраста на территорию своей страны. Для этого в зарубежные посольства уже готовят дипломатические ноты.

Напомним, по данным разведки ДНР, украинский генштаб завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе. Теперь он должен быть одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины.

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