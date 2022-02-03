В ДНР сделают вакцинацию от коронавируса обязательной процедурой

Прививку от ковида включили в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса теперь включена в Календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям в ДНР. Соответствующий приказ был принят Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Согласно документу, государство определило приоритетные категории граждан, которым необходимо привиться в обязательном порядке.

К приоритету первого уровня отнесли пожилых люди старше 60 лет, медиков, педагогов, социальных работников и сотрудников ЕРЦ, а также тех, кто проживает в заведениях соцобслуживания и имеет хронические болезни.

Ко второму уровню принадлежат работники транспортной и энергетической отраслей, правоохранители, таможенники, военнослужащие, вахтовики, волонтеры и работники сферы услуг.

Третий уровень - это государственные гражданские лица и работники муниципальной сферы, учащиеся профучилищ и вузов старше 18 лет, призывники.

Кроме того, Минздрав утвердил перечень работ, которые сопряжены с высоким риском заражения инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения профилактических прививок.

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