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Здоровье3 февраля 2022 11:05

В ДНР сделают вакцинацию от коронавируса обязательной процедурой

Минздрав Республики утвердил перечень профессий, принадлежность к которым обязывает граждан сделать прививку
Ирина ДМИТРИЕВА
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Прививку от ковида включили в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Прививку от ковида включили в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса теперь включена в Календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям в ДНР. Соответствующий приказ был принят Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Согласно документу, государство определило приоритетные категории граждан, которым необходимо привиться в обязательном порядке.

К приоритету первого уровня отнесли пожилых люди старше 60 лет, медиков, педагогов, социальных работников и сотрудников ЕРЦ, а также тех, кто проживает в заведениях соцобслуживания и имеет хронические болезни.

Ко второму уровню принадлежат работники транспортной и энергетической отраслей, правоохранители, таможенники, военнослужащие, вахтовики, волонтеры и работники сферы услуг.

Третий уровень - это государственные гражданские лица и работники муниципальной сферы, учащиеся профучилищ и вузов старше 18 лет, призывники.

Кроме того, Минздрав утвердил перечень работ, которые сопряжены с высоким риском заражения инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения профилактических прививок.

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