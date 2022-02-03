Более 60 горняков эвакуировали из шахты Тореза из-за подземного пожара

В ликвидации аварии участвовали свыше 50 человек личного состава МЧС Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вчера вечером на шахте «Прогресс» города Тореза произошел подземный пожар. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что возгорание случилось на западном откаточном штреке пласта h8 - в то время, как под землей находились 62 горняка. Всех рабочих сразу же вывели из шахты на поверхность, а вентилятор главного проветривания южного вентиляционного ствола срочно перевели в режим проветривания.

- Горноспасатели обследовали аварийную выработку, приступили к активному тушению очагов пожара водой со стороны свежей струи воздуха. После полуночи видимые очаги горения были ликвидированы, - рассказали в службе МЧС.

Там также добавили, что в ликвидации аварии участвовали свыше 50 человек личного состава и девять единиц техники.

Напомним, в ДНР шахты лидируют в статистике травмирования на работе. В 2021 году на угледобывающих предприятиях Республики произошло большинство случаев травматизма.

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