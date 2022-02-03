Украинские военные обстреляли Донбасс четыре раза за сутки

Выстрелы совершались на мариупольском направлении. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии четырежды нарушили режим тишины на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под ударом противника оказалось мариупольское направление - обстрелы совершались в направлении сел Коминтерново и Октябрь. ВСУ выпустили по ним одиннадцать боеприпасов, в том числе пять минометных мин и шесть гранат из СПГ и РПГ.

Информации о жертвах среди мирного населения и новых разрушениях гражданской инфраструктуры в СЦКК не поступало.

Отметим, днем ранее украинские военные также четыре раза открывали огонь в Донбассе, выпустив в общей сложности более 40 боеприпасов по ДНР. Тем временем в зоне соприкосновения с Луганской Народной Республикой режим прекращения огня сохраняется уже несколько дней.

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