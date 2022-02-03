В ДНР не собираются переводить вузы на дистанционное обучение

Студенты остаются в аудиториях Фото: Мария ЛЕНЦ

Ковидные ограничения не коснутся организации учебного процесса в вузах и учреждениях среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики. Об этом заявил на заседании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

Он отметил, что ведомство старается удержать ситуацию под контролем. И несмотря на рост числа заболевших коронавирусом и респираторными инфекциями, вопрос о переводе студентов вузов и техникумов на удаленное обучение в данный момент не рассматривается.

- Возможно, придется уйти на каникулы средним и высшим учебным заведениям, но этот вопрос пока не рассматривается. Но мы следим за ситуацией и за тем, как будет развиваться заболеваемость, - сказал он.

Напомним, в связи с обострением эпидемической ситуации в ДНР учащиеся общеобразовательных школ с 3 февраля переходят на дистанционное обучение. У первоклассников появятся еще и дополнительные каникулы.

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