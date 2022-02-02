Леонид Пасечник: Действия Украины направлены на эскалацию конфликта

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

В последнее время риторика украинского правительства все чаще стала показывать желание Киева выйти из Минска. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что никакого «особого статуса» Донбассу не будет.

- Кулеба совсем не интересуется политикой и выступлениями своего президента. Зеленский постоянно говорит, что Минские соглашения ему хоть и не нравятся, но он готов их выполнять, - заявил Леонид Иванович.

Главе МИД Украины, по словам Пасечника, не помешало бы еще раз прочитать пункты фундаментального документа, прежде чем выступать с такими заявлениями

- Действия Украины направлены на эскалацию конфликта. Указ Зеленского об увеличении численности армии, регулярные отправки военных, инструкторов, наемников, техники и вооружения, в том числе от «западных партнеров незалежной», только подтверждают это, - сказал Глава ЛНР.

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