3 февраля в Донецке будет сплошная облачность, мокрый снег Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 3 февраля будет сплошная облачность. Мокрый снег.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Максима Исповедника и Максима Грека. В старину была такая поговорка: «Если месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил - будет доброе жито да мука в сито» - молодой месяц в облаках указывал на хороший урожай. А вот ясное небо предвещало недород. Ярко-красный закат 3 февраля указывал на морозный ясный завтрашний день; а ясная погода - на раннюю весну. Если днем солнце светит ярко, то летом на фруктовых деревьях плоды червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы.

4 февраля в Донецке и Республике станет прохладнее, будет идти мокрый снег.

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