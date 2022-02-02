3 февраля в Донецке в некоторых районах отключат электричество Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 3 февраля, в Донецке четыре района и прифронтовой поселок Александровка частично останутся без электричества в связи с плановыми работами на энергосетях. Об этом сообщили в администрации города Донецка.

В Буденновском районе с 9.00 до 16.00 не будет света по улице Енисейской, 20-38 (четные), Классона, 1-5, Оршанской, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 9б, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, Прокофьева, 4, 6, 8, 10, 9а, 5, 12-30 (четные); в Петровском районе с 8.00 до 16.00 – по улице Крамарчука, 10, 12, 14, 16; в Пролетарском районе с 9.00 до 15.00 – по улицам Литке, 28, 30, 32, Коммунистической, 4, 6, Буденновских партизан, 59, 59а, 61, 63, 65, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 58, 60, 62, 64, 66, 68, Зверькова, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, Вильямса, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Волгодонской, 13-32, Северокрымской, 2, 4-21, 5а, 8а, 11а, а также по улице 9-го января, 22, 23, 24.

Также энергетики обесточат с 8.00 до 16.00 абонентов в поселке Александровка, который административно подчинен Ленинскому району города. Света не будет по улицам Кирова, 166-188а, Ленина, 319-371, 310-368 и Школьной, 289-341, 302-350а.

В Донецке плановые ремонтные работы на электрических сетях проводят регулярно. Цель – не допустить перенапряжения. Перенапряжение в сети – распространенная причина выхода из строя электроприборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Член совета при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров: Живу Донбассом много лет и чувствую свою ответственность за его жителей

В Донецке откроется представительство петербургского просветительского центра для попавших в беду на территории России (подробнее)