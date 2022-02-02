Денис Пушилин: Коллективный иммунитет от коронавируса позволит ДНР вернуться к нормальной жизни

Денис Пушилин отметил, что коллективный иммунитет позволит ДНР вернуться к нормальной жизни. Фото: сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин призвал усилить темпы вакцинации жителей от COVID-19. Об этом он заявил на заседании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Глава Республики также прокомментировал изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», вступающие в силу 10 февраля 2022 года. В частности, ограничения вводятся на посещение кинотеатров, театров, ресторанов и кафе, спортивных клубов без документов о вакцинации или перенесенной болезни.

- Только такими способами мы сможем ситуацию развернуть в сторону приобретения коллективного иммунитета, что позволит вернуться к нормальной обычной жизни, по которой мы уже соскучились, - отметил Глава ДНР.

Он напомнил, что согласно указу, вакцинация от COVID-19 работников предприятий, которые работают непосредственно на территории Республики, должна составлять 90 процентов.

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