С 7 по 11 февраля в Донецком ботаническом саду пройдет неделя науки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С 7 по 11 февраля в Донецком ботаническом саду пройдет «Неделя науки» - цикл открытых научно-популярных лекций, которые познакомят слушателей с различными научными направлениями деятельности ботанического сада.

- Научно-популярная лекция – это отличная возможность расширить свое мировоззрение, подискутировать с единомышленниками, а также увидеть нескучную науку глазами увлеченных людей, - сообщили в Донецком ботаническом саду.

Расписание лекций:

7 февраля. Размножение цветочно-декоративных растений;

8 февраля. Охрана природы и заповедное дело;

9 февраля. Фитодизайн помещений;

10 февраля. Видовое и сортовое разнообразие можжевельников в Донецком ботаническом саду;

11 февраля. Экологические группы грибов-макромицетов: разнообразие, функции в экосистемах, хозяйственное значение.

Сотрудники ботанического сада приглашают всех желающих. Начало – в 14.00. Вход свободный.

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