В сообщениях о массовом минировании школ ДНР вице-премьер Владимир Антонов узнал украинский почерк

Заместитель Председателя Правительства Владимир Антонов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С самого утра поступают сообщения о минировании школ во всех крупных городах ДНР. Пиротехники МЧС и правоохранители проверяют эти сообщения и пока, слава богу, ничего не нашли. Одно можно сказать точно - это абсолютно типичный для наших западных соседей почерк, заявил заместитель Председателя Правительства Владимир Антонов.

- Бить по детям - это, мягко скажем, не мужской поступок. На провокации на линии соприкосновения они идут не так охотно, потому что понимают, что получат по зубам. И этот характер прослеживается абсолютно во всех действиях киевского режима и их западных кураторов, - сообщил он в своем телеграм-канале.

2 февраля поступила информация о наличии взрывных устройств в 400 зданиях, расположенных в 16 населенных пунктах Республики. Угрозы взрывов повлекли необходимость безотлагательной эвакуации более 75 тысяч человек. На текущий момент правоохранители не выявили предметов, представляющих опасность для жизни или здоровья граждан. Обследование продолжается.

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