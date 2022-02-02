В Донбассе украинские военные препятствовали работе ОБСЕ вблизи Денежниково и Выскривы

Украинские военные препятствовали работе ОБСЕ вблизи Денежниково и Выскривы. Фото: СММ ОБСЕ
В Донбассе украинские военные использовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотников миссии ОБСЕ в окрестностях сел Денежниково и Выскрива. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.
- В районах населенных пунктов Денежниково и Выскрива мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД2 осуществляли подавление сигналов каналов управления БЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники ВСУ, - говорится в сообщении Народной милиции.
Этот факт подтверждается отчетом миссии ОБСЕ от 1 февраля.
Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.
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