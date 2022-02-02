В Донбасс прибыли подразделения национальной гвардии Украины. Фото: штаб «ООС»

В Донбасс прибыли подразделения национальной гвардии Украины для обеспечения порядка в ходе планируемого Киевом наступления. Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В тылу наступающих подразделений украинской армии, как это было и в 2014-2015 годах, будут развернуты воинские части украинской нацгвардии, которые после начала наступления должны обеспечивать порядок и отлавливать дезертиров, которых, как мы знаем из опыта прошлых лет, в рядах украинских карателей будет немало. Для выполнения этих задач в зону ответственности 57-й бригады ВСУ прибыли подразделения 15-го полка нацгвардии Украины «Славянск», - рассказал Иван Филипоненко.

По его словам, на фоне продолжающегося стягивания украинских войск в зону операции объединенных сил Киев принял решение в состав наступательных группировок включить подразделения территориальной обороны, формирование которых сейчас идет полным ходом на Украине.

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