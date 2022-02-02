В ДНР как минимум десять городов получили сообщения о минировании школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 февраля анонимные сообщения о заминировании школ поступили как минимум в десяти городах ДНР. Первым об угрозе взрывов сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. Анонимки о минировании 85 школ поступили ранним утром. Следом за столицей появилась информация о минировании всех школ в Горловке.

Аналогичная ситуация сложилась и в Енакиево.

- Сегодня поступили анонимные сообщения о том, что было произведено минирование всех школ города Енакиево. В связи со сложившейся ситуацией учащиеся 27 муниципальных общеобразовательных учреждений города с сегодняшнего дня (на день раньше) переведены на дистанционный режим обучения, - сообщил в телеграм-канале глава администрации города Роман Храменков.

Такую же информацию опубликовали в своих телеграм-каналах руководители администраций Макеевки, Ждановки, Кировского, Иловайска, Докучаевска, Харцызска и Новоазовского района. За неделю это уже третий случай, когда поступает информация о минировании зданий в ДНР.

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