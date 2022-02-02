Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1248 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1248 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 1 февраля проведено 4 338 исследования, из них выявлено 1 245 случаев заболевания COVID-19 и у 3 пациентов этот диагноз установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава Республики.

По его данным, на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 7 648 пациентов, выписано – 110 148 человек, умерли – 9 558.

Медики настоятельно рекомендуют: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Помните, вакцинация - самый надежный способ защитить себя и своих близких. У привитых, даже если заразятся, заболевание протекает легче.

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