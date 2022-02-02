В Донбассе ВСУ открыли огонь из минометов по Октябрю

ВСУ открыли огонь из минометов по Октябрю. Фото: штаб «ООС»
2 февраля второй раз за утро украинские военные открывают минометный огонь по югу Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Под обстрелом оказалось село Октябрь в Новоазовском районе. Огонь из минометов по нему открыт со стороны подконтрольного ВСУ села Пищевик, - говорится в сообщении СЦКК.
Противник выпустил три мины калибром 82 миллиметра. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.
Ранее сегодня украинские боевики обстреляли из миномета Коминтерново.
Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.
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