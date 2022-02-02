ВСУ за сутки выпустили по ДНР больше 40 боеприпасов. Фото: штаб «ООС»

Украинские боевики за прошедшие сутки четыре раза нарушили перемирие на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем оказались поселок шахты «Трудовская» и село Веселое (донецкое направление), а также села Коминтерново и Сосновское (мариупольское направление), - говорится в сообщении СЦКК.

Противник в основном применял гранатометы. Всего выпущено 44 боеприпаса. На линии соприкосновения с ЛНР режим прекращения огня сохранялся.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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