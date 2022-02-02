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Политика2 февраля 2022 6:24

В Донбассе ВСУ обстреляли Коминтерново

Украинские боевики вели огонь из миномета
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донбассе ВСУ обстреляли Коминтерново. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе ВСУ обстреляли Коминтерново. Фото: штаб «ООС»

2 февраля утром украинские боевики обстреляли прифронтовое село Коминтерново. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Талаковки в 05.45, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник выпустил две мины калибром 82 миллиметра. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Как сообщалось ранее, накануне в результате атаки украинского беспилотник, запущенного с позиций ВСУ в районе Павлополя (мариупольское направление), погиб военнослужащий ДНР.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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