В Донбассе ВСУ обстреляли Коминтерново. Фото: штаб «ООС»

2 февраля утром украинские боевики обстреляли прифронтовое село Коминтерново. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Талаковки в 05.45, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник выпустил две мины калибром 82 миллиметра. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Как сообщалось ранее, накануне в результате атаки украинского беспилотник, запущенного с позиций ВСУ в районе Павлополя (мариупольское направление), погиб военнослужащий ДНР.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские войска выпустили по югу ДНР почти 30 боеприпасов

Под массированный обстрел попало село Сосновское, расположенное в Новоазовском районе Республики (подробнее)