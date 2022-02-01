Военнослужащий ДНР погиб в результате удара украинского беспилотника

Цели запуска украинских БПЛА вполне понятны и очевидны - это не только разведка. Фото: штаб «ООС»

В результате взрыва устройства, сброшенного с украинского беспилотника на линии соприкосновения в Донбассе, погиб военнослужащий ДНР. Об этом сообщил в прямом эфире телеканала «Россия 1» Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Буквально несколько часов назад беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий. Эта информация в сводку еще не попала, но, тем не менее, такое печальное известие к вечеру есть, - проинформировал он.

По словам Дениса Пушилина, цели запуска украинских дронов понятны и вполне очевидны - и это не только разведка.

При этом Украина регулярно глушит беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - для того, чтобы скрыть факт перемещения к линии фронта военной техники и не дать наблюдателям зафиксировать это в своих отчетах.

Напомним, в Донецкой Народной Республике фиксируют усилившуюся активность украинских военных вдоль всей линии соприкосновения. Разведка продолжает отмечать увеличение интенсивности полетов БПЛА ВСУ, а также активную подготовку противником штурмовых групп.

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