Погода в Донецке: 2 февраля будет облачно, ожидается дождь

Солнце в этот день редко покажется из-за облаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурно - солнце в этот день редко покажется из-за облаков. Утром пойдет мелкий дождь, днем он усилится и будет продолжаться до позднего вечера.

Утром столбики термометров покажут +1 градус тепла, днем температура воздуха за окном едва превысит отметку в +2 градуса по Цельсию.

Ветер южный, со скоростью воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741-739 миллиметров ртутного столба.

2 февраля в народе почитают память преподобного Евфимия Великого. Предки называли этот день «Ефимкины метели». По метелям они предсказывали погоду на ближайшее время. Если 2 февраля заметает метель, то вся Масленая неделя будет такой же. Если день выдался пасмурным - стоит ждать поздних метелей. А если на Ефимия в полдень светит солнце, то весна должна быть ранней.

Читайте также

Погода в Донецке на февраль 2022: Что обещают синоптики

«Комсомолка» выяснила, порадует ли нас погода в Донецке на февраль 2022 (подробнее)