В ЛНР возобновилось действие комендантского часа

Комендантский час действует с 23.00 до 4.00. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На территории Луганской Народной Республики возобновилось действие комендантского часа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.

Там напомнили, что согласно указу Главы ЛНР ограничение на передвижение в ночное время суток по Республике было приостановлено в период с 23.00 1 октября 2021 года по 4.00 1 февраля 2022 года. Теперь комчас возвращается.

Отметим, что нарушение комендантского часа, действующего с 23.00 вечера до 04.00 утра, на один час и более влечет за собой административную ответственность, которая предусмотрена частью 1 статьи 20.36 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях.

Если нарушитель будет пойман в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то административная ответственность для него наступит уже при нарушении режима комчаса на 30 минут.

Тем временем Глава Донецкой Народной Республики до 31 декабря 2022 года отменил комендантский час в пятницу и выходные дни. Срок нынешнего послабления также истекал 1 февраля.

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