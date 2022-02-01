В ДНР назвали причастных к минированию здания администрации в Донецке

Теракт удалось предотвратить Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Причастными к минированию здания администрации Киевского района Донецка считают украинские спецслужбы. Об заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

- Министерством государственной безопасности при содействии министерства внутренних дел ДНР предотвращен террористический акт украинских спецслужб в здании администрации Киевского района города Донецка, - рассказали в ведомстве.

Напомним, сегодня руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале про поступившую информацию о минировании админздания в Донецке. Позже стало известно, что она подтвердилась - при обследовании помещений сотрудники спецслужб обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно состояло из четырех четырехсотграммовых тротиловых шашек и четырех электродетонаторов, а также поражающих элементов и должно было привестись в действие посредством звонка на мобильный телефон.

Сотрудники ЭКЦ МВД обезвредили взрывчатку прямо на месте, используя при этом спецоборудование.

Читайте также

В ДНР фиксируют шквал анонимных сообщений о минировании: Большая половина зданий уже проверена

В списке террористов оказались 17 объектов, расположенных в Донецке, Макеевке и Горловке (подробнее)