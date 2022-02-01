Украинские войска выпустили по югу ДНР почти 30 боеприпасов

Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Павлополь. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем подразделения украинской армии открыли массированный огонь по югу ДНР. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрел начался около 12.20 и велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Павлополь. Под ударом противника оказалось село Сосновское, которое расположено в Новоазовском районе Республики. В его направлении ВСУ выпустили 29 гранат из АГС.

В данный момент информации о пострадавших среди населения и новых повреждениях инфраструктуры нет.

Напомним, вчера подразделения украинской армии прервали режим тишины в Донбассе один раз - в нарушение действующих условий перемирия они обстреляли столицу Донецкой Народной Республики. В зоне поражения противника оказался район «Вольво-центра» в северной части Донецка. По нему выпустили 3 снаряда из подствольного гранатомета.

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