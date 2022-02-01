За выходные дни коронавирусом в ДНР заболели более тысячи человек

Медики провели более 4,5 тысяч лабораторных исследований Фото: ИВАНОВА Диана

В Донецкой Народной Республике зафиксировали 1 138 новых случаев заболевания жителей COVID-19. Такие данные были получены в результате 4 697 лабораторных исследований, которые медики провели по истечению трех дней. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

По данным ведомства, у 1 127 человек диагноз определили лабораторным путем, а у 11 пациентов - на основании симптомов болезни. В то же время пошли на поправку и были сняты с учета 142 ранее переболевших пациента, скончались от ковида 13 человек.

- За сутки также выявили 94 случая пневмоний, из них госпитализировали в больницы 69 человек. Всего на лечении сейчас пребывают 665 пациентов с воспалением легких, из них 363 находятся на кислородной поддержке, - рассказали в ведомстве.

Там также уточнили - за все время в Республике заболели коронавирусом 126 106 граждан, из которых выздоровели 109 991 человек, продолжают лечение 6 560 пациентов, не перенесли болезнь и умерли 9 555 жителей ДНР.

Читайте также

В ДНР ввели новые антиковидные ограничения: Что изменится с 10 февраля

Глава Республики внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» (подробнее)