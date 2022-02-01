ВСУ обстреляли из подствольного гранатомета север Донецка

Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Пески. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии прервали режим тишины в Донбассе один раз - в нарушение действующих условий перемирия они обстреляли столицу Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что в зоне поражения противника оказался район «Вольво-центра» в северной части Донецка. Обстрел по нему велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Пески.

- Оттуда были выпущены 3 гранаты из подствольного гранатомета, - рассказали наблюдатели.

Тем временем в зоне ответственности Луганской Народной Республики режим тишины соблюдался - ВСУ не открывали огонь.

Напомним, днем ранее украинские силовики трижды обстреляли Донбасс. Под удар ВСУ попали села Октябрь и Коминтерново на юге ДНР.

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