В ЛНР перевели на дистанционное обучение еще 24 школы

Учащихся отправили на «дистанционку», чтобы снизить риск инфицирования простудой и гриппом Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 февраля на дистанционный формат обучения перевели еще 24 школы в Луганске. Сделано это с целью минимизации рисков распространения среди детей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщили в столичной администрации, ссылаясь на городское управление образования.

Уточняется, что дистанционное обучение продлится предварительно две недели.

- Во исполнение рекомендации Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции с целью минимизации рисков распространения ОРВИ, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, укрепления здоровья обучающихся и выполнения образовательных программ с 1 по 11 февраля (включительно) на дистанционную форму обучения переведены 24 общеобразовательных учреждения, - рассказали в мэрии.

Ознакомиться со списком данных учебных заведений можно на официальном сайте администрации.

Тем временем в Донецкой Народной Республике зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19 среди детей - за неделю их количество увеличилось более чем в пять раз. В связи с распространением ОРВИ и гриппа в Республике ряд школ уже закрыли на карантин. Во многих учебных заведениях на карантине находятся только отдельные классы.

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