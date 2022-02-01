На Луганском автовокзале неизвестные избили и бросили погибать на морозе женщину

Спасатели доставили жительницу в республиканскую клиническую больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Вопиющий случай зафиксировали сотрудники МЧС ЛНР в прошедшие выходные дни. По сообщению ведомства, на первом перроне автовокзала в Луганске спасатели обнаружили 38-летнюю жительницу Свердловска, которая была жестоко избита неизвестными. В результате побоев женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы по всему телу.

- Несчастная получила еще и обморожение пальцев стоп, - рассказали работники службы.

Сообщается, что спасатели доставили пострадавшую в республиканскую клиническую больницу, где состоянием ее здоровья занялись медики.

Кроме того, в эти дни был зафиксирован еще один случай обморожения - с остановки общественного транспорта по улице Фрунзе каретой скорой помощи в медучреждение доставили 43-летнего мужчину, который из-за долгого пребывания на морозе обморозил пальцы на правой ноге.

Врачи диагностировали у него расстройство психики, связанное с употреблением психотропных веществ.

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