Погода в Донецке: 1 февраля будет облачно и 2 градуса тепла

В Донецке днем прояснится и проглянет солнце Фото: Юрий СОБОЛЕВ

1 февраля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачно, днем прояснится и проглянет солнце, а вечером - пасмурно, местами слабый мокрый снег. Температура воздуха утром -1…-3 градуса. Днем и вечером 0…+2 градуса. Южный ветер будет дуть скоростью от 3 до 5 м/с. Порывами до 12 м/с.

В это день Православная церковь почитает память преподобного Макария Великого (300-391 гг.) отшельника, христианского святого, автора духовных бесед и молитв. В народе дата получила название Макарьев день, Макар-весноуказчик. По погоде этого дня определяли, когда наступит весна. Считалось, если стоит ясный день или оттепель, то к ранней весне. Метель, начавшаяся в этот день, продлится до марта. Какая погода 1-го числа, таким и весь февраль будет. Звездное небо – к затяжной зиме.

По прогнозам синоптиков 2 февраля будет снег с дождем, вечером – сильный дождь. Температура ночью 0…+1 градус. Днем и вечером +1…+3 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР до 31 декабря 2022 года отменил комендантский час в пятницу и выходные дни

Срок нынешнего послабления истекал 1 февраля (подробнее)