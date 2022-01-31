В Ощадбанке разъяснили, как жителям ДНР и ЛНР получить новые карты не в своем отделении

В Донецкой области более 100 тысяч жителей ДНР до сих пор не забрали новые карты в Ощадбанке. Фото: Ощадбанк

Начальник Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Ивенко напомнила о том, что срок действия просроченных банковских карт жителей ДНР и ЛНР продлен только до 31 марта.

- Конечная дата – 31 марта 2022 года. Еще раз призываю людей обратиться в отделения Ощадбанка, - сказала Ивенко.

По ее словам, Ощадбанк в ноябре-декабре отправил СМС-сообщения всем клиентам с датой и временем, когда они могут обратиться в отделение банка.

- Понимаем, что не у всех получится, тогда обязательно свяжитесь с нами, – отметила руководитель областного управления.

По понятным причинам многие жители республик не могут приехать в свое отделение Ощадбанка в назначенное время. Однако, если им удобнее получать карту в другом отделении, то об этом нужно сообщить заранее. Тогда в течение трех дней карту доставят в то отделение на территории области, которое указал пенсионер.

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