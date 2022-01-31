Глава ДНР до 31 декабря 2022 года отменил комендантский час в пятницу и выходные дни

С 1 февраля комендантский час будет приостанавливаться еженедельно с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Комендантский час в ДНР до 31 декабря 2022 года не будет действовать в пятницу и выходные. Об этом говорится в распоряжении Главы ДНР Дениса Пушилина №22 от 31 января 2022 года.

В период с 1 февраля до 1 июня 2022 года комендантский час будет приостанавливаться еженедельно с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника.

С 1 июня до 1 октября 2022 года отмена ограничения будет проводиться по тому же принципу, но комендантский час в ночь с воскресенья на понедельник станет короче – до 04:00.

В период с 1 октября до 31 декабря 2022 года отмена будет действовать с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника.

Распоряжение вступило в силу со дня подписания.

Напомним, режим комендантского часа введен по всей Республике с 2014 года. Он предполагает ограничение передвижения по улице граждан и автотранспорта в ночное время. В последние месяцы в выходные и в пятницы ограничения также не действовали, но срок этого послабления истекал 1 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР ввели новые антиковидные ограничения: Что изменится с 10 февраля

Глава Республики внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» (подробнее)