1 февраля жители части трех районов Донецка останутся без света

В Донецке продолжаются плановые ремонтные работы. Фото: МинУиЭ ДНР

В Донецке специалисты городских электросетей продолжают проводить плановые ремонтные работы на коммуникациях. Поэтому 1 февраля ожидаются новые отключения. В это раз без электроэнергии останутся абоненты трех районов города.

Буденновский район:

- с 9:00 до 16:00: ул. Докучаева, 72-126, 81-126; ул. Милицейская, 18-78, 21-99; ул. Яновского, 2; ул. Заветы Ильича,77-101, 76-104; ул. Иркутская, 27-47.

Пролетарский район:

- с 9:30 до 15:00: ул. Скоблова, 2-74 четн.,1-59 нечет; ул. Енакиевская, 1-27; ул. Пролетарская, 22, 24, 26; ул. Поликарпова, 1-26; ул. Белгородская, 1-53 нечет, 2-32 четн.; ул. Сосюры, 1-23 нечет, 2-34 четн.; ул. Табунова, 4; ул. Бонч Бруевича, 37-45 нечет, 30-46 четн.; ул. Сентябрьская, 1-95 нечет, 2-126 четн.

Киевский район:

- с 9:00 до 16:00: ул. Курако, 6.

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