В Краснодоне почтили память молодогвардейцев в 79-ю годовщину их казни

Мемориал «Непокоренные» установлен на месте казни молодогвардейцев. Фото: АГ Краснодона

Сегодня, 31 января, представители властей, общественники и жители Краснодона у мемориала «Непокоренные» почтили память участников антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия» - в 79-ю годовщину их казни. Об этом сообщили в администрации Краснодона и Краснодонского района.

Военнослужащие роты почетного караула Народной милиции ЛНР возложили к мемориалу корзину с цветами от Главы ЛНР Леонида Пасечника. Участники церемонии почтили память молодогвардейцев минутой молчания и возложили живые цветы.

- Краснодон бережно хранит память о своих сыновьях и дочерях, которые в час испытаний не побоялись сразиться с противником, чья мощь многократно превосходила их силы. На примере подвига молодогвардейцев воспитывается подрастающее поколение, впитывая любовь и гордость за свою родину, – сказал глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

Напомним, 15, 16 и 31 января 1943 года немецкие оккупанты казнили более 70 подпольщиков, часть которых после жестоких пыток были живыми сброшены в 58-метровый шурф краснодонской шахты № 5.

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